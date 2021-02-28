مقتل 11 شخصًا على الأقل في هجوم مُسلح بالمكسيك

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مصراوي Masrawy

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

أسفر هجوم مسلح على حفل في مدينة تونالا المكسيكية عن مقتل 11 شخصا على الأقل أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام بولاية جاليسكو، أنه "تم العثور على جثث عشرة رجال عليها أثار إصابات بأعيرة نارية على رصيف للمشاة".

وعُثِر على جثة قاصر في المنزل، عليها أثارإصابات بأعيرة نارية أيضا كما أصيبت أيضا امرأة وصبي.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم فتحوا النار من نافذة شاحنة صغيرة.

ومنذ أن بدأت ما تسمى بالحرب على المخدرات في المكسيك في نهاية عام 2006، تصاعدت أعمال العنف في البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 126 مليون نسمة.

وهناك حاليا حوالي 100 حادث قتل يسجل يوميا كما اختفى أكثر من 82 ألف شخص.

وتعزى إراقة الدماء بشكل كبير إلى عصابات متورطة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة المجاورة. كما يتحصل أفراد العصابات على أموال من الخطف والابتزاز وجرائم أخرى.

وغالبا ما تربط العصابات صلات بقوات الأمن.