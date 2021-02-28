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"جريمة حرب".. اليمن يدين الاستهداف الإرهابي الحوثي للسعودية

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"جريمة حرب".. اليمن يدين الاستهداف الإرهابي الحوثي للسعودية "جريمة حرب".. اليمن يدين الاستهداف الإرهابي الحوثي للسعودية

مصراوي Masrawy

10:09 ص الأحد 28 فبراير 2021

عدن- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، الأحد، الاستهداف الإرهابي لميليشيات الحوثي على مدينة الرياض بصواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة على مدينتي جازان وخميس مشيط.

وجددت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إدانتها بأشد العبارات لهذه الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيات الحوثية الإرهابية، باعتبارها "جريمة حرب" تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ووضع حد لتصرفات الميليشيات الإرهابية، واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما جددت الوزارة تضامنها مع ، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها، ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرارها.

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