أخبار عاجلة

"المعلمي" يلتقي افتراضيًّا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات) -
الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ كروز -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
اليوم.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين بحضور رئيس الوزراء -
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

شاهد ما حدث عندما طلب من مؤيدي ترامب في مؤتمر المحافظين ارتداء الكمامات

Print
مواضيع متعلقة
النائب الجمهوري ميت رومني يتعرض لإصابة بعد سقوط مفاجئ

النائب الجمهوري ميت رومني يتعرض لإصابة بعد سقوط مفاجئ

دومينيك راب لـCNN: بريطانيا ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

دومينيك راب لـCNN: بريطانيا ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

مع توافر لقاحات مختلفة.. هل يجب أن تنتظر اللقاح الذي تريده أم تأخذ ما هو متاح؟

مع توافر لقاحات مختلفة.. هل يجب أن تنتظر اللقاح الذي تريده أم تأخذ ما هو متاح؟

دليلك في مصر.. أبرز المواقع والنشاطات والمأكولات التي يمكنكم الاستمتاع بها في أرض الكنوز

دليلك في مصر.. أبرز المواقع والنشاطات والمأكولات التي يمكنكم الاستمتاع بها في أرض الكنوز

شبكة عيون الإخبارية