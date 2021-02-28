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"المعلمي" يلتقي افتراضيًّا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية
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الخميس 04 مارس 2021 07:50 صباحاً
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
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الخميس 04 مارس 2021 07:50 صباحاً
برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)
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الخميس 04 مارس 2021 07:48 صباحاً
الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ كروز
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الخميس 04 مارس 2021 07:48 صباحاً
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
-
الخميس 04 مارس 2021 07:33 صباحاً
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء
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الخميس 04 مارس 2021 07:33 صباحاً
اليوم.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين بحضور رئيس الوزراء
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الخميس 04 مارس 2021 07:31 صباحاً
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء
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الخميس 04 مارس 2021 07:16 صباحاً
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا
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الخميس 04 مارس 2021 07:14 صباحاً
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة
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الخميس 04 مارس 2021 07:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
مصر
CBC Egypt
من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن مكونات العقل المسلم ودرجات المعرفة
مصر
CBC Egypt
الأحد 28 فبراير 2021 10:07 صباحاً
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