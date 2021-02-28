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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تُلامس 113.8 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تُلامس 113.8 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تُلامس 113.8 مليون

مصراوي Masrawy

09:56 ص الأحد 28 فبراير 2021

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 113.8 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 113 مليونا و785 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر64 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و 525 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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