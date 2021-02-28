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نال الإعجاب.. معلم يؤدي درس طلابه من وحدة غسيل الكلى

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فيديو نال الإعجاب.. معلم يؤدي درس طلابه من وحدة غسيل الكلى نال الإعجاب.. معلم يؤدي درس طلابه من وحدة غسيل الكلى
نشرته "تعليم الأفلاج" وعلقت عليه: "همة عالية لم يثنها المرض"

فيديو نال الإعجاب.. معلم يؤدي درس طلابه من وحدة غسيل الكلى

أظهر مقطع نشرته إدارة تعليم الأفلاج، قيام معلم بأداء رسالته التعليمية وشرح دروسه من وحدة الغسيل الكلوي.

وعلقت الإدارة على الفيديو بقولها: "همة عالية لم يُثنِها المرض، من غرفة الغسيل الكلوي بالمستشفى معلم العوق السمعي بتعليم الأفلاج سلطان فهد الصرامي، يؤدي درس طلابه عبر منصة مدرستي".

وشهد مقطع الفيديو إشادة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثناء من المجتمع؛ لتحامل المعلم على آلامه الصحية ومواصلة شرح الدروس عبر منصة "مدرستي" لتقديم المادة التعليمية للطلاب خلال تواجده على جهاز الغسيل الكلوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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