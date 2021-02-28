صحيفة إيرانية: الهجوم على السفينة الإسرائيلية انتقام للمقاومة من الجرائم الإسرائيلية

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مصراوي Masrawy

أفادت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الأعلى، بأن "الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان، هو انتقام للمقاومة من الهجمات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة"، وفق روسيا اليوم.

وأعلنت شركة Dryad Global المختصة بالأمن البحري، أن السفينة التجارية التي تعرضت لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية.

وذكرت Dryad Global أن سفينة الشحن المتضررة تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم MV HELIOS RAY، وهي تابعة لشركة Helios Ray Ltd الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) قد أكدت أن السفينة المتضررة بأمان وطاقمها بخير، وهي تتوجه إلى أقرب ميناء.