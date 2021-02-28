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رئاسة الحرمين تُدين بشدة الهجمات الإرهابية المغرضة ضد المملكة

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رئاسة الحرمين تُدين بشدة الهجمات الإرهابية المغرضة ضد المملكة رئاسة الحرمين تُدين بشدة الهجمات الإرهابية المغرضة ضد المملكة
السديس: يائسة وفاشلة تستهدف حرمة المقدسات الدينية ومنطلقاتها فاسدة

رئاسة الحرمين تُدين بشدة الهجمات الإرهابية المغرضة ضد المملكة

أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الهجمات الإرهابية ضد المملكة العربية التي تصدى لها جنودنا البواسل ولله الحمد.

واستنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية.

وقال هجمات الحوثي المتكررة والتي تنتهي بالفشل، ما هي إلا هجمات يائسة وفاشلة تستهدف حرمة المقدسات الدينية، وجاءت من منطلقات فاسدة ونوايا خبيثة؛ تنفيذًا لأجندات خفية خدمة لأعداء الدين والملة التي تحرص دومًا على معاداة المملكة بشتى الطرق.

وأكد أن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين مُخالفٌ للأعراف الدولية، والحرص على إراقة الدماء ومهاجمة الأبرياء من المدنيين فساد كبير.

واختتم الرئيس العام بدعاء المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وينصرهم على هذه الجماعات الإرهابية الباغية.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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