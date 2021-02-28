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عودة الشبورة واستمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة 5 مارس

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عودة الشبورة واستمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة 5 مارس عودة الشبورة واستمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة 5 مارس

مصراوي Masrawy

08:30 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى الجمعة 5 مارس المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الاثنين:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

الثلاثاء:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية.

الأربعاء:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

الخميس:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الجمعة:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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