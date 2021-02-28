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أمريكا تُجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا

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أمريكا تُجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا أمريكا تُجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا
لتتيح لملايين الأمريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة

أمريكا تُجيز استخدام لقاح

وافقت الأمريكية على استخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة، في الوقاية من ؛ لتتيح لملايين الأمريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع يوم الجمعة.

وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة في بيان: "إن ترخيص هذ اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من (مرض) كوفيد-19؛ مما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة" وفق "سكاي نيوز"،

وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد، تَبَيّن أنه فعال بنسبة 66% في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم وبنسبة 100% في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.

وسجلت التجارب عددًا محدودًا للغاية من الآثار الجانبية الخطيرة، كما قدمت بعض الأدلة الأولية بأنه يقلل العدوى الخالية من الأعراض.

ويتوقع استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" على نطاق واسع في أنحاء العالم؛ نظرًا لإمكانية شحنه وتخزينه في المبردات العادية؛ مما يسهل عملية توزيعه مقارنة بلقاحي فايزر- بيونتك ومودرنا اللذين يتعين حفظهما في درجة التجمد.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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