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الهند.. ديك يقتل صاحبه بنصل حاد طوله 7 سنتيمترات

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الهند.. ديك يقتل صاحبه بنصل حاد طوله 7 سنتيمترات الهند.. ديك يقتل صاحبه بنصل حاد طوله 7 سنتيمترات
خلال مصارعة غير قانونية

الهند.. ديك يقتل صاحبه بنصل حاد طوله 7 سنتيمترات

قتل ديكٌ صاحبَه خلال مصارعة غير قانونية للديوك في جنوب الهند.

وتلقى الرجل طعنة في الفخذ بواسطة نصل كان قد ربطه في ساق ديكه، الذي كان يحاول الهرب من صاحبه الذي كان يدفعه لنزول حلبة المصارعة، طبقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتوفي الرجل وهو في طريقه إلى المستشفى متأثرًا بفقدان كميات كبيرة من الدم.

وتبحث الشرطة الآن عن 15 شخصًا آخرين كانوا يشاركون في الحدث، الذي وقع في قرية "لوثونور" بولاية تيلانغانا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة: إن الديك كان على وشك المشاركة في القتال عندما حاول الهرب، ولدى محاولة صاحبه الإمساك به هاجمه بالنصل الذي يبلغ طوله 7 سنتيمترات، والمربوط على ساقه بغرض استخدامه في القتال.

المتورطون في الحدث يواجهون تهمًا بالقتل غير العمد، والمراهنة غير القانونية، واستضافة مصارعة الديكة.

وقال ضابط الشرطة المحلي "بي جيفان": إن الديك سيقدم للمحكمة كدليل في وقت لاحق؛ وذلك وفقًا لصحيفة محلية.

وتم حظر مصارعة الديكة في الهند في عام 1960؛ لكن المعارك لا تزال شائعة نسبيًّا في المناطق الريفية مثل تيلانغانا؛ حيث يقام العديد منها بالتزامن مع مهرجان سانكرانتي الهندوسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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