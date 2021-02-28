"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

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مسبوقة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار