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تايلاند تبدا اول حملة تطعيم ضد كوفيد-19

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تايلاند تبدا اول حملة تطعيم ضد كوفيد-19 تايلاند تبدا اول حملة تطعيم ضد كوفيد-19

مصراوي Masrawy

06:46 ص الأحد 28 فبراير 2021

بانكوك - (د ب أ):
اطلقت تايلاند اول حملة تطعيم ضد مرض كوفيد-19 اليوم الأحد حيث سيكون الوزراء وافراد الأطقم الصحية والطبية أول من يتلقون اللقاح.

وحصل وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء انوتين تشارنفيراكول على اول جرعة تطعيم من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني في معهد للامراض المعدية بالقرب من بانكوك.

وجضر رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا الحدث لكنه لم يحصل على لقاح سينوفاك حيث أنه يقع خارج المرحلة السنية التي يحصل اصحابها على اللقاح وتتراوح اعمارها بين 18 و59 عاما. ويبلغ برايوث من العمر 66عاما.

وسوف تغطي المرحلة الأولى من اللقاح 13 من المقاطعات الاكثر عرضة للخطر،حسبما ذكرت وزارة الصحة. وسوف يحصل ما جملته 159 شخصا على اللقاح اليوم في ساموت ساخون أكثر المقاطعات تضررا بكوفيد-19.

يذكر ان تايلاند اعلنت تسجيل أكثر من 25 ألف حالة أصابة مؤكدة ،أغلبها بين العمال المهاجرين في مقاطعة ساموت ساخون،بجانب 83 حالة وفاة.

وحصلت تايلاند على أول مئتي الف جرعة من لقاح سينوفاك من الصين ،كما تم استيراد 117 الف جرعة من لقاح أسترازينيكا على ان تصل في أوائل شهر مارس.

وسوف تخصص ما جملته مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بجانب 61 مليون جرعة من أسترازينيكا هذا العام منتجة بواسطة شركة سيام بيوساينس المحلية.

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