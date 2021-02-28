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أغرب مجموعات أسبوع ميلانو تحمل توقيع "موسكينو"

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أغرب مجموعات أسبوع ميلانو تحمل توقيع "موسكينو" أغرب مجموعات أسبوع ميلانو تحمل توقيع "موسكينو"

مصراوي Masrawy

07:00 ص الأحد 28 فبراير 2021

شكّل عرض Moschino حديث الساعة ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. فقد حرص المدير الإبداعي للدار جيريمي سكوت على أن يتخذ عرضه الافتراضي شكل فيلم هوليوودي قامت ببطولته نجمات بارزات قدّمن تصاميم تجمع بين الغرابة والأناقة من وحي حقبة أربعينيّات القرن الماضي.

شكّل فيلم The Woman للمخرج الأميركي جورج كوكر، الذي تم إنتاجه في العام 1939، مصدر الإلهام الأساسي لهذا العرض الذي حمل اسم "Jungle Red". وهو الاسم نفسه الذي يحمله طلاء أظافر باهظ الثمن كان ظهر في الفيلم المذكور أعلاه، وفق ما ذكر موقع " العربية".

كعادته، خرج جيريمي سكوت عن المألوف في تصاميمه رافضاً التوجه نحو الأزياء المريحة والعمليّة التي انتشرت في ظل جائحة كورونا. وهو قرر التوجه نحو عالم من الفانتازيا قائلاً في هذا المجال: "أظن أنني أسكن في مثل هذا العالم الخيالي، وأكثر ما أحتاج إليه الآن هو الخيال والتألّق الذي يجعلنا نشعر بالروعة. ولاأظنّ أن السراويل الرياضيّة تفعل ذلك.

حرص جيريمي سكوت على الاستعانة بمجموعة من النجمات والعارضات الشهيرات للمشاركة بعرضه. نذكر منهنّ: هايلي بيبر التي افتتحت العرض بإطلالة ذات طابع ذكوري، الممثلة ديتا فون تيسي والعارضة العالميّة ويني هارلو التي ظهرت كل منهما بأزياء تليق بمناسبات المجتمع الراقي. وقد ظهرت العارضة ميرندا كير بأزياء ذات طابع ريفيّ فيما تألّقت العارضة آمبر فاليتا بأزياء برّاقة.

انقسم الفيلم المخصص لعرض Moschino إلى 5 أقسام، تميّز كل منها بديكور مختلف. وقد ظهرت العارضات في بدايته بأزياء ذات طابع ذكوري على خلفيّة أبنية مضاءة في ليل المدينة. أما في القسم الثاني فظهرت التصاميم ذات الطابع الريفي على خلفيّة طبيعة خضراء. وفي القسم الثالث من العرض تحوّل الديكور إلى متحف للفن التشكيلي وبدت الأزياء كما لو أنها خارجة من لوحات انطباعيّة. أما القسم الرابع منه فجسّد رحلة سافاري في غابة استوائيّة وحملت الأزياء طابعاً بريّاً مرحاً، لينتهي العرض بمجموعة من الأثواب الفاخرة ارتدتها سيدات جميلات في صالون راقٍ تزيّنه الستائر الحريريّة وثريّات الكريستال.

نجح جيريمي سكوت من خلال مجموعته هذه في أن يحصد لقب "أغرب مجموعات أسبوع ميلانو للموضة" رغم تقديمه لأزياء فاخرة لا ينقصها شيء من الأناقة والتميّز. تعرّفوا على أبرز الإطلالات من مجموعته الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.

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