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أكبر مدينة نيوزيلاندية تبدأ إغلاق لمدة سبعة أيام

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أكبر مدينة نيوزيلاندية تبدأ إغلاق لمدة سبعة أيام أكبر مدينة نيوزيلاندية تبدأ إغلاق لمدة سبعة أيام

مصراوي Masrawy

06:43 ص الأحد 28 فبراير 2021

ولينجتون - (د ب أ):
بدأت أوكلاند اكبر مدينة نيوزيلاندية عملية الاغلاق الثانية خلال أسبوع اليوم الأحد حيث تحاول السلطات الصحية احتواء موجة من مزيد من حالات العدوى بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد.
واعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن عملية إغلاق لمدة سبعة ايام لمدينة اوكلاند في ساعة متأخرة من يوم السبت بعد رصد حالة أخرى مجتمعية لكوفيد -19.
وأكدت السلطات الصحية اليوم أن الحالة مرتبطة بسلسلة حالات متواجدة تمتد لـ 13 حالة ،ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة اليوم.
وقالت ارديرن في مؤتمر صحفي اليوم "كوفيد يقتل البشرن ويجب ألا نفقد رؤيتنا للأسباب التي نتخذ من أجلها هذه الإجراءات –انها من اجل انقاذ حياة مواطنينا وسبل عيشنا".
وكانت أوكلاند قد خضعت لعملية إغلاق في 14 فبراير، بعد اكتشاف ثلاث حالات كوفيد-19 بين المجتمع .وتم تخفيف القيود بعد ثلاثة أيام فقط.
وتحت المستوى رقم 3 من الإغلاق بوسع السكان مغادرة المنزل فقط من أجل عمليات التسوق الضرورية والعمل الضروري.
وستفتح المدارس فقط من أجل العمال الاساسيين ويجب عدم فتح جميع مؤسسات الأعمال للعامة.
وبالنسبة لباقي أنحاء نيوزيلاندا، يتم تقييد التجمعات العامة بواقع مئة شخص ويتم تطبيق قواعد التباعد الأجتماعي بصرامة.
يذكر أن نيوزيلاندا جذبت الانتباه باستجابتها النموذجية للوباءن وخاصة فيما يتعلق بتحركها المبكر والقوي. وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة 2016 حالة كوفيد-19 و26 حالة وفاة.

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