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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد" تجاه (الرياض) وعدد (6) طائرات "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد" تجاه (الرياض) وعدد (6) طائرات "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة "التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد" تجاه (الرياض) وعدد (6) طائرات "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة
لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء (السبت) وصباح الأحد الموافق (27 -28 فبراير 2021م ) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد " أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة".

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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