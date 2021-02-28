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السودان: ٣١ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

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السودان: ٣١ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة السودان: ٣١ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

مصراوي Masrawy

04:30 ص الأحد 28 فبراير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣١ اصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، فيما تم شفاء ٢٤ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء السبت عن التقرير الوبائي ليوم الاربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٨ ألفا و ٣٣٤ حالة، بينها ١٨٨٠ وفاة، و ٢٢ ألفا و ٨٨٧ شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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