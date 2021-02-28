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مصراوي Masrawy

الرياض - (أ ش أ):

احبطت الدفاعات السعودية 6 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين.

وذكرت قناة العربية، مساء السبت، ان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض ورصد اطلاق عدد من الطائرات المسيرةالمفخخة من الميليشيات الحوثية فور انطلاقها من اليمن.

وأشارت إلى أن التحالف دمر 4 طائرات مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية واعترض ودمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية أيضا باتجاه جازان.

وأثنى تحالف دعم الشرعية على احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها .​