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دفاعات تعترض 6 تهديدات جوية من الحوثيين

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دفاعات السعودية تعترض 6 تهديدات جوية من الحوثيين دفاعات تعترض 6 تهديدات جوية من الحوثيين

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 28 فبراير 2021

الرياض - (أ ش أ):
احبطت الدفاعات 6 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين.
وذكرت قناة العربية، مساء السبت، ان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض ورصد اطلاق عدد من الطائرات المسيرةالمفخخة من الميليشيات الحوثية فور انطلاقها من اليمن.
وأشارت إلى أن التحالف دمر 4 طائرات مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية واعترض ودمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية أيضا باتجاه جازان.
وأثنى تحالف دعم الشرعية على احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها .​

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