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اليوم.. للطيران تسيّر 58 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 58 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب اليوم.. للطيران تسيّر 58 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم الأحد، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، باريس، لندن، موسكو، ميلانو، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، اديس ابابا، عنتيبي)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم) و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

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