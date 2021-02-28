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محاكمة رانيا يوسف بسبب "تصريحات الحجاب" اليوم

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محاكمة رانيا يوسف بسبب "تصريحات الحجاب" اليوم محاكمة رانيا يوسف بسبب "تصريحات الحجاب" اليوم

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب تصريحاتها حول الحجاب والدين، فى حوارها مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس".

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت في وقت سابق، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من جنحة أخرى أقامها المحامي أشرف ناجي، في نفس موضوع الدعوى؛ من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر أخبار كاذبة، على خلفية تصريحاتها فى حوار تليفزيونى مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس".

وكان المحامي أشرف ناجي، قد تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس"، والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد.

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