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فرق الدفاع المدني تباشر حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض

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فرق الدفاع المدني تباشر حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض فرق الدفاع المدني تباشر حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض

فرق الدفاع المدني تباشر حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره، وقد تناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات ولله الحمد وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.ميليشيا الحوثي الإرهابية الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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