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القبض على موظف بالمحليات تقاضى رشوة لتسهيل بناء أبراج مخالفة

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القبض على موظف بالمحليات تقاضى رشوة لتسهيل بناء أبراج مخالفة القبض على موظف بالمحليات تقاضى رشوة لتسهيل بناء أبراج مخالفة

مصراوي Masrawy

03:30 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على موظف بالقليوبية تقاضى رشوة لتمكين شخصين من البناء برجين سكنيين بأوراق مزورة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة، بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين أحدهما توفى ديسمبر 2020، وتمكينهما من الحصول على رخصتى بناء ثلاث أدوار ، وذلك بإعتماد وقبول سندى ملكية قطعتى الأرض الصادر لهما رخصتى البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع) والموافقة القانونية بإصدار رخصتى البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية .

و تبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع) وتم إستخدام صورته الضوئية فى رخصتى البناء بعد تعديل البيانات مما مكنهما من الحصول على رخصتى البناء وبناء برجين سكنيين بإرتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق .

وبالإستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الأحكام "مزورة" ، وأمكن الحصول على المستندات التى تؤكد صحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.​

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