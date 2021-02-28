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الهيئة المنظمة للصحة في أمريكا توافق على لقاح جونسون أند جونسون من جرعة واحدة

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الهيئة المنظمة للصحة في أمريكا توافق على لقاح جونسون أند جونسون من جرعة واحدة الهيئة المنظمة للصحة في أمريكا توافق على لقاح جونسون أند جونسون من جرعة واحدة

مصراوي Masrawy

03:34 ص الأحد 28 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
حصل اللقاح المضاد لكوفيد-19 والذي طورته شركة جونسون أند جونسون الأمريكية من جرعة واحدة على الموافقة الرسمية من المنظمين الأمريكيين، ما يجعله ثالث لقاح متاح داخل البلاد.

وتم منح اللقاح الضوء الأخضر بعد يوم من تسليم لجنة من الخبراء المستقلين موافقتهم عليه إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في إشارة إلى اللقاح الذي يحمل اسم شركة جانسين التابعة لشركة جونسون أند جونسون، في بيان يوم السبت إن هناك "دليلًا واضحًا" على أنه قد يكون فعالا في الوقاية من كوفيد-19 .

وأكدت أنه سيتم توزيعه في الولايات المتحدة لاستخدامه بين الافراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وتعتبر الموافقة هي تعزيز لجهود الولايات المتحدة في مجال اللقاحات، والتي تزداد سرعتها بعد طرح بطيء. وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن حوالي 47.2 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد -19.

وقالت شركة جونسون أند جونسون ومقرها نيوجيرسي، إنه سيتم تسليم 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة بحلول نهاية مارس. وتخطط الشركة لتقديم 100 مليون جرعة خلال النصف الأول من عام 2021.

ويمكن تخزين الجرعات في ثلاجة عادية، على عكس الظروف شديدة البرودة التي يتطلبها اللقاحان الآخران من أنتاج مودرنا وفايزر/بيونتك، وكلاهما نظامان من جرعتين.

وأظهرت تجربة إكلينيكية عالمية أن لقاح جونسون أند جونسون كان فعالًا بنسبة 66 % في الوقاية من متغيرات المختلفة. وكان فعالا بنسبة 85 % في الحماية من الحالات الشديدة.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 500 ألف شخص، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

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