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"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم

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"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم "الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأحد 28 فبراير 2021

القاهرة - مصراوي

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس، وكيلًا عن عارضة الأزياء ميرهان هشام ضد قناة النهار.

وقال المحامي هيثم عباس في تصريحات لمصراوي، إنه طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر يسيء لموكلته على قناتها بموقع يوتيوب.

وأوضح أن قرار التأجيل جاء لسماع دفاع قناة النهار أمام المحكمة، ولتقديم ما يفيد ما أسفرت عنه الجنحة المقامة من ميرهان هشام ضد مذيع النهار الإعلامي تامر أمين.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بانقضاء الدعوى المقامة من ميرهان كيلر ضد تامر أمين، مذيع قناة النهار، بتهمة السب والقذف بالتصالح بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب عمرو وردة، ووجه إليها حديثًا اعتبره سبًا وقذفًا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت عارضة الأزياء ميرهان هشام الجدل بسبب ما أثير حول وجود علاقة تربطها بلاعب المنتخب المصري عمرو وردة خلال الفترة الماضية

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