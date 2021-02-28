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رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

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رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:15 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة، بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات ، صباح غدٍ الأحد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

ويتيح الموقع سيتيح للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائيًّا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة، كما سيتم إطلاع المواطن على كل المعلومات الخاصة باللقاح، مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا، مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.

ومن المقرر البدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى تلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل مَن يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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