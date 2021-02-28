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الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في

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الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في
أكدت وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

أدانت الكويت بأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وباقي المدن في المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم في بيان لها: "إن إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارًا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه الميليشيات للإضرار بأمن المملكة العربية وتقويض استقرار المنطقة وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن".

وجددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

واختتمت بيانها بالتشديد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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