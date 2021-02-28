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"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين

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"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين "العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين
أكد أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف لوقف "جرائم الحرب"

ندَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان أمس بشدة بالهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، وعدد من الطائرات المسيّرة (المفخخة) لاستهداف المدنيين بالسعودية، التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشاد الأمين العام بالقدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في بشكل متعمد وممنهج.

وأكد العثيمين أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف "جرائم الحرب" التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية قوات التحالف طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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