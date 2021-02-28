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شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر

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قدّمت إرشادات وتعليمات بأهمية الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي

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تواصل صحة بيشة ممثلة بالقطاع الصحي بالبشائر، شمال منطقة عسير، حملة توعوية ووقائية في ظل جائحة المستجد"COVID-19"، وشملت الدوائر الحكومية والأسواق التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت صحة بيشة، أن الفريق التوعوي بالبشائر قدّم مجموعة من الإرشادات والتعليمات الوقائية بأهمية الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي، والحد من التجمعات في المكان الواحد.

كما زار الفريق التوعوي مكتب التعليم بالبشائر (بنين ، بنات) وقدم إرشادات وطرق أخذ لقاح كورونا وإرشادات عن طريقة حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من دور صحة بيشة لتثقيف وتوعية أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك باتباع العادات الصحية السليمة حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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