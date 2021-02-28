الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن بركان إيطاليا الثائر إلى شلالات نياجرا المتجمدة تجدون أبرز وأغرب وأطرف الصور.
1- مباراة هوكي جليد على ضفاف بحيرة تاهو في منطقة سييرا بولاية نيفادا في الولايات المتحدة
2- انعكاس ضوء الشمس على شلال النار في متنزه يوسمايت الوطني بكاليفورنيا
3- لانش إنقاذ يبحر في أحد الأحياء الغارقة بسبب الفيضانات في إندونيسيا
4- بركان جبل إتنا الأكثر نشاطًا في أوروبا ينثر حممه الملتهبة خلف الكنيسة الأم في زافيرانا إتنيا بإيطاليا
5- ثوران بركاني عنيف لبركان جبل إتنا في إيطاليا
6- مشهد لتجمد المنطقة المحيطة بشلالات نياجرا الشهيرة
7- خروف أسترالي تائه يحمل 35 كيلوجرامًا من الصوف قبل جزه
8- مركبة بيرسيفرانس الفضائية التابعة لـ"ناسا" على كوكب المريخ الأحمر