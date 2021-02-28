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الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

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الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن بركان إيطاليا الثائر إلى شلالات نياجرا المتجمدة تجدون أبرز وأغرب وأطرف الصور.


1- مباراة هوكي جليد على ضفاف بحيرة تاهو في منطقة سييرا بولاية نيفادا في الولايات المتحدة

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2- انعكاس ضوء الشمس على شلال النار في متنزه يوسمايت الوطني بكاليفورنيا

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3- لانش إنقاذ يبحر في أحد الأحياء الغارقة بسبب الفيضانات في إندونيسيا

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4- بركان جبل إتنا الأكثر نشاطًا في أوروبا ينثر حممه الملتهبة خلف الكنيسة الأم في زافيرانا إتنيا بإيطاليا

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5- ثوران بركاني عنيف لبركان جبل إتنا في إيطاليا

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6- مشهد لتجمد المنطقة المحيطة بشلالات نياجرا الشهيرة

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7- خروف أسترالي تائه يحمل 35 كيلوجرامًا من الصوف قبل جزه

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8- مركبة بيرسيفرانس الفضائية التابعة لـ"ناسا" على كوكب المريخ الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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