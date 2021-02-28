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تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

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مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة
ارتفاع حالات الشفاء إلى 140460 ومغادرتهم المستشفيات

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 533 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 181829 حالة، من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها، و10639 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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