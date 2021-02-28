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الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها

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الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها
في الجولة الـ21 من دوري المحترفين

الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها

تتواصل اليوم الأحد ، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 21، بإقامة 4 مباريات.

الرائد - العين
تجمع المواجهة الأولى، الرائد بضيفه العين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، عند الساعة 4:00 مساءً حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 14 بـ 22 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ 16 بـ 15 نقطة في جدول الترتيب.

القادسية - الاتحاد
في الدمام يستضيف القادسية صاحب المركز السادس بـ 29 نقطة فريق الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع بـ 32 نقطة، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الساعة 6:15 مساءً.

الفتح - الهلال
يحل الهلال ضيفًا على نظيره الفتح عند الساعة 6:20 مساءً، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يحتل الهلال المركز الثاني بـ 36 نقطة، بينما يملك الفتح 25 نقطة بالمركز الحادي عشر.

النصر - أبها
في آخر مباريات الجولة يلعب النصر ضد أبها على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، حيث يملك النصر 28 نقطة في المركز الثامن، بينما يحتل أبها المركز 13 بـ 24 نقطة.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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