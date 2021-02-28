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الرياض - (ا ف ب)

توالت ردود الفعل الخليجية المؤيدة لموقف السعودية الرافض للتقرير الاستخباراتي الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018. وأعربت كل من البحرين والإمارات وسلطنة عمان عن تضامنها مع الرياض في رفضها للتقرير وثقتها في نزاهة أحكام القضاء السعودي في هذه القضية.

أعربت عدة بلدان خليجية السبت عن تضامنها مع موقف المملكة العربية السعودية الرافض لتقرير الاستخبارات الأمريكية الذي صدر بالأمس الجمعة بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول في أكتوبر عام 2018.

البحرين

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية في وقت متأخر الجمعة أن البحرين عبرت عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي رفع للكونجرس الأمريكي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الوكالة "تعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة". وأضافت "تؤكد مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي".

الإمارات

كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت أن أبو ظبي تؤيد موقف السعودية من تقرير نشرته المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقالت الوكالة "أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية".

سلطنة عمان

فيما أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل جمال خاشقجي مثمنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.