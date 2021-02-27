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في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات

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"العبدالعالي" يستعرض مستجدات اللقاح وخريطة الإصابات بالسعودية والأوضاع العالمية

في مؤتمر اليوم عن

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات (كوفيد-19) اليوم الأحد 16 رجب، الموافق 28 فبراير 2021، عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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