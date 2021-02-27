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.. لحظة إنقاذ 4 أطفال من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

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فيديو.. لحظة إنقاذ 4 أطفال من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار .. لحظة إنقاذ 4 أطفال من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

مصراوي Masrawy

11:37 م السبت 27 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، مساء اليوم السبت، من إنقاذ 4 أطفال من تحت أنقاض المنزل المنهار بقرية أولاد بدر بمركز الفتح في أسيوط.

ولقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب ٩ أشخاص إثر انهيار منزل بقرية أولاد بدر بمركز الفتح في أسيوط.

وحصل "مصراوي" علي أسماء حالة الوفاة والمصابين فيما تواصل قوات الحماية المدنية بأسيوط البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وأسفر الحادث عن وفاة "فاطمه. ع. ا. م" ٣٠ عامًا، و إصابة " ممدوح. ع. ش" 40 عامًا، و"اروى. م. ع" ٦ أعوام، و"جنا. م. ع" ٧ أعوام، و"زهره.م. ع" ٨ أعوام، و"مريم. م. ع" عامين، و"حنان. ع. ع" 28 عامًا، و" فريال. س. ش"33 عامًا.

جرى نقل المصابين والجثة إلي مستشفى أسيوط العام وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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