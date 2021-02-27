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سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

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سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

مصراوي Masrawy

11:11 م السبت 27 فبراير 2021

دمشق - (أ ش أ):
لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، لم تيم إحصاؤهم بعد، بحروق جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بريف الحسكة بسوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفقا لقناة ( اليوم) - إن "الحريق انطلق من إحدى الخيم أثناء عرس لأحد موظفي المخيم، وامتد إلى خيم أخرى".
يذكر أن المخيم الذي يقع على مشارف مدينة الهول شرق الحسكة، يؤوي الآلاف من عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المنحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

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