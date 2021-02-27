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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صفوت:

رغم خسارة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يتمتع بشعبية كبيرة وسط الحزب الجمهوري، فضلا عن أنصاره من حركة "كيو أنون" وحركات يمينية أخرى، قادرة -ربما- على إحداث حالة من الشغب في الكابيتول مثلما حدث من قبل، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية.

وقبل ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي السابق المرتقب، المقرر أن يعلن خلاله ترشحه مرة أخرى للرئاسة في انتخابات 2024، وفقًا لـ"التايمز"، تسود حالة من التوتر بمحيط الكونجرس، إذ تخشى السلطات أن تدفع معتقدات "كيو أنون" البعض إلى التوجه إلى واشنطن مرة أخرى كما حدث في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

وحركة "كيو أنون"، هي حركة يؤمن أنصارها بأن هناك مؤامرة سرية تهدف إلى إزاحة ترامب من الحكم من قبل الدولة العميقة، وأن ترامب يشن حربا سريا ضد عبدة الشيطان.

نبوءة بعودة ترامب

أوضحت "التايمز"، أن أعضاء حركة "كيو أنون" يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ترامب سيعود رئيسًا للولايات المتحدة في 4 مارس المقبل، وهو التاريخ الذي كان ينصب فيه الرؤساء إلى أن تم تمرير التعديل العشرون للدستور عام 1933 وتغير إلى 20 يناير بعد ذلك.

يشار إلى أن "كيو آنون" فشلت في نبوءتها بشأن فوز ترامب بأغلبية ساحقة، وأنه بعد الفوز سيلقي القبض على المؤسسة الليبرالية في حدث يعرف باسم "العاصفة".

قال الباحث في نظريات المؤامرة ومؤلف كتاب عن "كيو إنون" مايك روتشيلد، لصحيفة "التايمز"، إنه في اليومين الأخيرين زعم أعضاء من الحركة أن وسائل الإعلام تختلق معتقدات ونظريات لـ"مساعدة الدولة العميقة على اعتقالنا".

وكان رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث، قال الأسبوع الماضي، إن حركة "كيو أنون" تروج لفكرة عودة ترامب إلى السلطة في 4 مارس، وتسعى للحشد في ذلك التاريخ واقتحام الكونجرس مرة أخرى.

تهديدات بتفجير الكابيتول

أول أمس الخميس، كشفت شرطة الكونجرس عن وجود خطط بتفجير مبنى الكابيتول خلال خطاب "حالة الاتحاد" وهو الخطاب الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام المشرعين الأمريكيين، وذلك وفقا للتايمز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن خطاب "حالة الاتحاد"، هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة أمام الكونجرس بغرفتيه (الشيوخ والنواب). واعتاد الرؤساء أن يلقوه في فبراير من كل عام، إلا أن خطاب بايدن تأخر وتقرر أن يكون خلال الأسابيع المقبلة، وسط تصاعد المخاوف من هجوم محتمل على مبنى الكابيتول.

وذكرت صحيفة "يو أس إيه توداي" الأمريكية، أن رئيسة شرطة الكابيتول بالإنابة حذرت في جلسة استماع بالكونجرس، من وجود تهديدات بهجوم بالقنابل على مبنى الكابيتول خلال خطاب حالة الاتحاد.

وأكدت رئيسة شرطة الكابيتول أن لديها معلومات بوجود تهديدات من قبل ميليشيات شاركت في أعمال الشغب التي حدثت في 6 يناير الماضي.

واعتقلت السلطات الأمريكية 280 شخصًا من بين أكثر من 300 شخص متهمين باقتحام مبنى الكابيتول، حتى اليوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".