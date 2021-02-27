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باكستان تعرب عن تضامنها مع في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

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باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" باكستان تعرب عن تضامنها مع في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"
أكدت أن حكومة المملكة وصفت مقتله بالجريمة البشعة والانتهاك الصارخ للقوانين

باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل

أكد الناطق الرسمي للخارجية الباكستانية، اليوم، أن اتخذت جميع الإجراءات الممكنة في إطار نظامها القانوني لضمان أن الأفراد المسؤولين قد تم التحقيق معهم وإدانتهم على النحو المناسب، وأنه تم تحقيق العدالة.

وأعربت الحكومة الباكستانية عن تقديرها للجهود السعودية في هذا الصدد، مؤكدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن بلاده لاحظت النشر العلني لتقرير المخابرات الأمريكية و"تقييمها" لمقتل جمال خاشقجي، كما لاحظت أن الحكومة السعودية اعتبرت مقتل جمال خاشقجي "جريمة بشعة" و"انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها".

وأكدت باكستان تمسكها بسيادة القانون واحترام السيادة الوطنية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من جانب جميع الدول، وفقًا للأطر الدستورية والالتزامات الدولية لكل منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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