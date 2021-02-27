★ ★ ★ ★ ★

أكدت أن حكومة المملكة وصفت مقتله بالجريمة البشعة والانتهاك الصارخ للقوانين

أكد الناطق الرسمي للخارجية الباكستانية، اليوم، أن الحكومة السعودية اتخذت جميع الإجراءات الممكنة في إطار نظامها القانوني لضمان أن الأفراد المسؤولين قد تم التحقيق معهم وإدانتهم على النحو المناسب، وأنه تم تحقيق العدالة.

وأعربت الحكومة الباكستانية عن تقديرها للجهود السعودية في هذا الصدد، مؤكدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن بلاده لاحظت النشر العلني لتقرير المخابرات الأمريكية و"تقييمها" لمقتل جمال خاشقجي، كما لاحظت أن الحكومة السعودية اعتبرت مقتل جمال خاشقجي "جريمة بشعة" و"انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها".

وأكدت باكستان تمسكها بسيادة القانون واحترام السيادة الوطنية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من جانب جميع الدول، وفقًا للأطر الدستورية والالتزامات الدولية لكل منها.