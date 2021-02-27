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"صحة بيشة" تواصل حملتها التوعوية والوقائية بمحافظة تثليث

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قدمت إرشادات بارتداء الكمامات وعدم المصافحة والتباعد الجسدي

تواصل صحة بيشة ممثلة بمستشفى تثليث العام، حملة ومبادرة توعوية ووقائية في ظل جائحة المستجد "COVID-19"، وشملت الدوائر الحكومية والأسواق التجارية والمرافق العامة ومساكن العمال.

وأوضحت صحة بيشة، أن الفريق التوعوي قدّم مجموعة من الإرشادات والتعليمات الوقائية بأهمية الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، والحد من التجمعات في المكان الواحد.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من دور صحة بيشة لتثقيف أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك باتباع العادات الصحية السليمة حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

بيشة صحة بيشة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد محافظة بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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