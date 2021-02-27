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الكويت تستنكر استهداف الحوثيين مناطق المدنيين بالسعودية

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الكويت تستنكر استهداف الحوثيين مناطق المدنيين بالسعودية الكويت تستنكر استهداف الحوثيين مناطق المدنيين بالسعودية

مصراوي Masrawy

11:09 م السبت 27 فبراير 2021

الكويت - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات، لمواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمهم الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في الرياض وباقي مدن المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم السبت إن إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه الميليشيات للإضرار بأمن وتقويض استقرار المنطقة، وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني، وعرقلة الجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن.

وجددت وزارة الخارجية دعوة الكويت للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن، للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن منذ قليل عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

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