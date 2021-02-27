نشرة الحوادث المسائية | محاكمة مسؤولين في واقعة "برج الإسكندرية المائل" وشاب يدهس شقيقته في الشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين في واقعة "برج الإسكندرية المائل" للمحاكمة: بني بدون ترخيص في 2011

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين من مسؤولي التنظيم بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية.

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6 مارس.. دعوى عدم دستورية قانون إلغاء هيئة كهرباء الريف

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.

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بسبب الميراث.. شاب يدهس شقيقته بالسيارة في الشرقية

أقدم شاب على دهس شقيقته بالسيارة بسبب خلافات بينهم على الميراث بالشرقية، وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم.

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3 أبريل... نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 3 أبريل المقبل.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2.6 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 61 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.5 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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الداخلية X أسبوع.. ضبط 2452 قضية آثار و972 قطعة سلاح ناري

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

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الداخلية : ضبط موظف اختلس قيمة 10 أطنان أسمدة في كفر الشيخ

شنت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام عضو في إحدى جمعيات نقل البضائع بسوهاج، باختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

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بـ"حشيش والأقراص مخدرة".. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة سوهاج.

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بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، بمحافظة الجيزة.

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حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد شرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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