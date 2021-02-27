أخبار عاجلة

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مؤسسة فلسطينية: التطعيم ضد كورونا في فلسطين تشوبه المحسوبية

Print
مؤسسة فلسطينية: التطعيم ضد كورونا في فلسطين تشوبه المحسوبية مؤسسة فلسطينية: التطعيم ضد كورونا في فلسطين تشوبه المحسوبية

مصراوي Masrawy

09:34 م السبت 27 فبراير 2021

رام الله - (د ب أ)

حذرت مؤسسة أهلية فلسطينية اليوم السبت، من مخاطر توزيع كميات من لقاح المستجد في فلسطين دون خطة معلنة، منتقدة وجود "محسوبيات" في عملية التطعيم.

وقال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن استمرار توزيع لقاح كورونا خارج إطار خطة واضحة ومنشورة سيؤدي إلى غضب الشارع الفلسطيني وإثارة البلبلة والفوضى.

ورصدت المؤسسة حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة أطراف متخطين مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى.

وذكرت أن ذلك يترافق مع استمرار لغض البصر من قبل جهات الاختصاص في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.

ودعت المؤسسة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بوقف عملية توزيع اللقاح على جهات ليست ضمن الأولوية القصوى، ومعاقبة من يسهل العملية، آخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجه فلسطين في الحصول على اللقاح.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية صرح اليوم بأن الحكومة تعاقدت على شراء لقاحات كورونا بما قيمته 10 ملايين دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر إلا أنها تأخرت من الشركة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية تسلمت في الرابع من الشهر الجاري 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن بينها 2236 حالة وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية