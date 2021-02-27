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تل أبيب تعلن استهداف طهران سفينة إسرائيلية في خليج عمان

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تل أبيب تعلن استهداف طهران سفينة إسرائيلية في خليج عمان تل أبيب تعلن استهداف طهران سفينة إسرائيلية في خليج عمان

مصراوي Masrawy

09:12 م السبت 27 فبراير 2021

وكالات:
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، مساء اليوم السبت، إن التقديرات الأمنية تشير إلى أن إيران تقف خلف التفجير الذي طال سفينة الشحن المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، قبالة شواطئ عمان، مساء الخميس.
وقال جانتس، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت إن "التقديرات الأمنية تشير إلى تورط إيران في الانفجار الذي طال سفينة الشحن المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن السفينة التي تعرضت لهجوم، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونجر، المقرب من رئيس الموساد، يوسي كوهين.
وأضافت أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراقب الأحداث وتواصل إجراء تقييمات ومناقشات سرية حول الموضوع، هدفها الأساسي جمع المعلومات الاستخبارية من أجل صياغة الموقف، حيث تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن إيران ضالعة ومسؤولة عن عملية التفجير".
وكانت مجموعة "درياد غلوبال"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، وتعنى بالأمن البحري، أكدت أن "ناقلة المركبات (إم في هيليوس راي) تعرضت لانفجار داخل خليج عُمان".
وأوضحت المجموعة أن "السفينة كانت على ما يبدو متوجهة من الدمام في إلى سنغافورة عند وقوع الانفجار"، مشيرة إلى أن (إم في هيليوس راي) مملوكة من قبل شركة هيليوس المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة مان.
وأكد مالك السفينة، رافي أونغير أن "الانفجار أحدث فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر.. ولم يتضح بعد ما إذا نجم الانفجار عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة".
وأكد أونغير أن "الانفجار لم يوقع ضحايا في صفوف طاقم السفينة، ولم يتسبب بأضرار للمحرك، حيث وصلت السفينة صباح اليوم السبت، إلى ميناء إماراتي".
وقال إنه "يتوقع أن يتم تحقيق مستفيض في ظروف الحادث"، مرجحا أن "تكون خلفية الحادث هو الصراع بين الولايات المتحدة وإيران حول خطوط الملاحة في الخليج".

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