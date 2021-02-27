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الجزائر: عفو رئاسي عن 59 معتقلاً من نشطاء الحراك

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الجزائر: عفو رئاسي عن 59 معتقلاً من نشطاء الحراك الجزائر: عفو رئاسي عن 59 معتقلاً من نشطاء الحراك

مصراوي Masrawy

09:08 م السبت 27 فبراير 2021

الجزائر - (د ب أ)

كشفت وزارة العدل الجزائرية اليوم السبت، أن عدد المحبوسين من نشطاء الحراك الشعبي المستفيدين من قرار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس البلاد عبد المجيد تبون، في 18 فبراير، بلغ حتى أمس الأول الخميس 59 شخصًا وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم يتناسب مع ما صرح به الرئيس تبون، الذي أعلن في خطابه الأخير الإفراج عن عدد من المحبوسين يتراوح ما بين 55 و60 شخصًا.

وكانت وزارة العدل كشفت الجمعة قبل الماضية عن الإفراج عن 33 شخصًا من المحكوم عليهم نهائيًا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستتخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو مرتكبة أثناء التجمهر وآخرين من بين غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، وهذا في إطار تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية.

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