العراق: تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا للتحقيق في أحداث الناصرية

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

أمر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت بتشكيل لجنة عليا من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للتحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني للتحقيق بالأحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي أدت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأوضح البيان أن اللجنة وصلت مساء اليوم الى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها.

وكانت مصادر طبية وشهود عيان أفادت بإصابة 41 شخصًا مساء اليوم نتيجة المصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العراقية في شوارع مدينة الناصرية، وذلك على خلفية تجدد الاضطرابات في محيط مبنى محافظة ذي قار لليوم السادس على التوالي.

وذكرت المصادر أن القوات الأمنية تصدت لمجاميع المتظاهرين أمام مبنى محافظة ذي قار وشوارع وسط مدينة الناصرية، وأجبرتهم إلى الانسحاب والتجمع في ساحة الحبوبي. كما أعادت افتتاح الشوارع والجسور أمام حركة السيارات.

من جانب آخر، خرج العشرات من المتظاهرين في محافظات كربلاء والنجف وبابل لدعم مطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار. وقد فرضت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لمنع اتساع رقعة التظاهر.

وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قدم مساء أمس الجمعة، استقالته لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الخمسة الماضية وأوقعت قتلى ومصابين اكتظت بهم مستشفيات محافظة ذي قار، بحسب مصادر في الحكومة العراقية.