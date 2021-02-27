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تمديد حتى يناير 2022.. زعيم أغلبية البرلمان يكشف ملامح تعديل قانون الشهر العقاري

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تمديد حتى يناير 2022.. زعيم أغلبية البرلمان يكشف ملامح تعديل قانون الشهر العقاري تمديد حتى يناير 2022.. زعيم أغلبية البرلمان يكشف ملامح تعديل قانون الشهر العقاري

مصراوي Masrawy

09:31 م السبت 27 فبراير 2021

(مصراوي):

قال أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن حزب "مستقبل وطن" يسعى منذ الترشح للانتخابات البرلمانية للاستحواذ على الأغلبية، ليكونوا القناة الشرعية للمواطنين داخل البرلمان، ما لاحظه الجميع من أسلوب نواب الحزب التشريعي والرقابي في الفترة الأخيرة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزب رصد ردود أفعال المواطنين تجاه قانون الشهر العقاري، وكانت متباينة ومنها مخاوف منطقية.

وأكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن تقدم بمقترح تعديل لمجلس النواب بشأن قانون الشهر العقاري.

واستطرد أن التعديل يستهدف رضا المواطن، وأولها المادة الخاصة بالمرافق وربطها بالتسجيل، ومدها لمطلع يناير من العام المقبل.

واستكمل أن النقطة الثانية متعلقة بضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أنها تسري فقط على المدن، وكان منشآها في الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت 5 % وتم تخفيضها، والمقترح يشمل أنها تكون أقساطًا على أن يدفع المواطن جدية الدفع.

وأوضح أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أنه إذا تم التصرف في العقار أكثر من مرة في العام فإن الضريبة ستكون 1.5% فقط في البيعة الثانية.

واختتم رشاد، أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين هي من فرضت نسبة 1% لنقابة المحامين في مشروع قانون الشهر العقاري.

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