أخبار عاجلة

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير "فرنسي" عن "عبدالرزاق حمدالله": هل بدأت مسيرة النهاية؟

Print
تقرير "فرنسي" عن "عبدالرزاق حمدالله": هل بدأت مسيرة النهاية؟ تقرير "فرنسي" عن "عبدالرزاق حمدالله": هل بدأت مسيرة النهاية؟
قالت إنه بات ظلاً لنفسه ولم يعد المهاجم القوي

تقرير

أفردت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرًا عن مهاجم نادي النصر الحالي، اللاعب عبدالرزاق حمدالله، وعنونت التقرير بـ"عبدالرزاق حمدالله: بداية النهاية؟".

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الهداف الكبير لنادي النصر يمرُّ بفترة عصيبة في الوقت الحالي، بل من الممكن أن تكون الفترة الأسوأ له منذ انضمامه للنادي السعودي.

الصحيفة أضافت: "لم يعد عبدالرزاق حمدالله هو الهداف القوي صاحب الحلول المبتكرة، المهاجم الذي يخشاه المدافعون، بل إنه إذا جاز التعبير بات مجرد ظل لنفسه".

وزادت الصحيفة: "حمد الله ربما لم يعد يحظى بتقدير كبير من مسؤولي ناديه. وإن ما يؤكد هذه الشائعات هو القرار الأخير الذي اتخذه مدربه الكرواتي ألين هورفات بالتوقف عن الدفع به في المباريات".النصر عبدالرزاق حمدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

شبكة عيون الإخبارية