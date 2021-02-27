"ملم باللوائح".. تكريم مشرف قطار حصّل تذكرة كاملة من طفل عمره 9 سنوات

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

استقبل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، عبدالله عبدالمعبود مشرف قطار، لتكريمه وتحفيزه نظير يقظته في العمل وإلمامه بواجبات ومهام وظيفته.

وجاء ذلك على ضوء توجيهات الفريق وزير النقل باستدعاء مشرف القطار، وإخطاره بطلب الوزير بتكريمه والشكر الموصول لمجهوداته وانضباطه في العمل.

وأثنى رئيس الهيئة على حرص مشرف القطار على تحصيل حقوق الهيئة المالية، من خلال إلمامه باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مع عدم تعديه على حقوق الركاب أو إهدارها.

كما عبر رسلان عن تمنياته لجميع العاملين باتخاذ تلك النماذج المشرفة قدوة لهم في العمل، مع عدم التأكيد مجددًا بحسن معاملة الجمهور.

واختتم رئيس الهيئة اللقاء بتسليم مشرف القطار شهادة تقدير والتوجيه بصرف مكافأة مالية، تشجيعًا له وتحفيزًا على مواصلة العمل بذات اليقظة مع تمنياته لجميع العاملين ببذل أقصى الجهد في سبيل الارتقاء بالمرفق وخدماته المقدمة لجمهور الركاب.

يذكر أن سبب التكريم يعود إلى واقعة حدثت بين مشرف القطار وأحد الركاب أثناء رحلة، أصر خلالها الراكب على قطع نصف تذكرة لنجله البالغ من العمر 9 سنوات، إلا أن إصراره قوبل بالرفض مع عدم التجاوز من جانب المشرف، لإلمامه باللوائح المنظمة لذلك.