بايدن يدعو مجلس الشيوخ لسرعة التصويت على حزمة تحفيز بـ1.9 تريليون دولار

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واشنطن - (د ب أ)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجلس الشيوخ في بلاده اليوم السبت، إلى التصويت سريعًا على مشروع قانون للإغاثة من الجائحة قيمته 9ر1 تريليون دولار، بعد ساعات من الموافقة على الاقتراح في مجلس النواب.

وقال بايدن في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض: "الآن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث آمل أن يُقابل بإجراء سريع. ليس لدينا وقت نضيعه".

ويعد مشروع القانون حجر الزاوية في خطة بايدن للتعافي الاقتصادي للولايات المتحدة، ويمثل إقراره في الكونجرس أول إنجاز تشريعي كبير له منذ توليه الرئاسة.

وقال بايدن: "إذا تصرفنا الآن بشكل حاسم وسريع وجريء، يمكننا أن نتغلب أخيرًا على هذا الفيروس، فيمكننا أخيرا تحريك اقتصادنا مرة أخرى، وقد عانى شعب هذا البلد كثيرًا لفترة طويلة جدًا. نحتاج إلى تخفيف تلك المعاناة ".

ووافق مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على مشروع القانون بأغلبية ضئيلة من 219 إلى 212. والخطوة التالية هي أن ينظر مجلس الشيوخ فيه وربما إجراء تغييرات عليه، ثم التصويت عليه.