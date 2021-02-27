آخر زعماء الاتحاد السوفيتي يحث الاتحاد الأوروبي وروسيا على التفاوض

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موسكو - (د ب أ)

أعرب الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، عن أمله في تحسن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم السبت.

وتراجعت العلاقات بين القوتين لدى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وما تلاه من مؤامرات اغتيال مزعومة في أوروبا، ومزاعم بالتدخل في الانتخابات، وصولا إلى تسميم منتقد الكرملين أليكسي نافالني وسجنه مؤخرا.

وقال جورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي الذي فاز لاحقًا بجائزة نوبل للسلام، إنه على الرغم من أن العلاقات مع الغرب في أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة، يمكن إيجاد أرضية مشتركة.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن جورباتشوف قوله: "لا يجب أن يخاف المرء من المفاوضات. المفاوضات وحدها واللقاءات وحدها على جميع المستويات، خاصة على أعلى المستويات، هي التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية. وأنا أؤمن بهذا".

وأضاف: "يجب أن نفهم أننا جميعًا أوروبيون. وهذا يعني أنه يجب علينا التفاوض".

ودعا جورباتشوف، الذي سيكمل عامه الـ 90 يوم الثلاثاء المقبل، في مقابلة مع وكالة إنترفاكس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن إلى عقد اجتماع وجها لوجه ومفاوضات جديدة لنزع السلاح النووي.

وأشار جورباتشوف إلى أن "الشيء الرئيسي اليوم هو منع الحرب النووية. لتحقيق تقدم، من الضروري الاقتراب من بعضنا البعض بشكل مفتوح".

وقال إن تجربته مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في الثمانينيات من القرن الماضي أظهرت أن قادة القوتين النوويتين الرئيسيتين يمكن أن يحققوا الكثير في قضايا الأمن العالمي، إذا أرادوا ذلك.