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جيروزاليم بوست: قد يتم تلقيح الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ضد كورونا

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جيروزاليم بوست: قد يتم تلقيح الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ضد كورونا جيروزاليم بوست: قد يتم تلقيح الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ضد كورونا

مصراوي Masrawy

08:17 م السبت 27 فبراير 2021

رام الله - (أ ش أ):

قال مسؤول كبير في صندوق التأمين الصحي الإسرائيلي لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتم تلقيح الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل بلقاحات موديرنا ضد .

وأضاف أنه تم تخصيص حوالي 5000 لقاح موديرنا للسلطة الفلسطينية لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولم يتم تسليم سوى 2000 لقاح منها.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات المسئول تأتي بعد أن زار العديد من كبار المسؤولين الصحيين الإسرائيليين، نظراءهم الفلسطينيين في رام الله لتقييم الوضع هناك فيما يتعلق بوباء كوفيد-19 حيث قالت وزارة الصحة في بيان "ندرك أن إسرائيل والفلسطينيين يعيشون في منطقة واحدة وأن تفشي الوباء بين السلطة الفلسطينية قد يؤثر أيضًا على معدل الإصابة بين السكان الإسرائيليين، ولهذا زار كبار المسؤولين في الوزارة وزارة الصحة الفلسطينية وتلقوا إحاطة حول وضع فيروس كورونا."

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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